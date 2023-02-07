Турция направила на юго-восток страны почти 30 тыс силовиков после введения режима ЧП

Фото: ТАСС/AP Photo/Darko Bandic

Порядка 28 тысяч сотрудников силовых ведомств направили власти Турции на юго-восток страны после введения там режима чрезвычайного положения. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"Со всей Турции [в юго-восточные регионы] были отправлены 18 тысяч жандармов и 10 тысяч полицейских", – цитирует его ТАСС.

Также министр добавил, что в ближайшее время в пострадавшие после землетрясения провинции планируется направить еще 10 тысяч сотрудников турецкой жандармерии.

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение. Решение затрагивает 10 провинций страны, в которых проживают порядка 13 миллионов человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно унесло жизни по меньшей мере 3 549 человек, еще больше 22 тысяч человек пострадали. Известно, что среди погибших числится как минимум один россиянин.

В связи с трагедией Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля.



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