Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 7 108

Фото: АР/Khalil Hamra

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции увеличилось до 7 108 человек, пострадавших – до 40 910. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

"По последним данным, 7 108 стали жертвами землетрясения, число раненых – 40 910", – указано в сводке.

Ранее турецкие власти сообщали о 6 957 погибших и 38 224 раненых в результате удара стихии.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно стало самым разрушительным стихийным бедствием в стране со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля. Также глава государства объявил область землетрясений зоной ЧС сроком на три месяца и ввел в ней чрезвычайное положение.

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