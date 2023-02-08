Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 7 тысячам

Фото: ТАСС/Денис Соловых

Количество погибших после мощного землетрясения в Турции достигло 6 957 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям.

"Погибшими числятся 6 957 человек. Ранения получили 38 224 наших гражданина", – говорится в сообщении.

Несколько подземных толчков зафиксировали в Турции 6 февраля. Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране случились и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Сейсмологи 8 февраля также зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 4,6 в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. За этим землетрясением прошли еще семь афтершоков на территории страны магнитудой от 2,5 до 4,4.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что трагедия стала самым разрушительным стихийным бедствием со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В связи с массовыми жертвами в стране ввели общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Глава государства также объявил область землетрясений зоной ЧС сроком на три месяца и ввел в ней чрезвычайное положение.

Землетрясения магнитудой выше 5 зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля

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