Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Турции

Фото: ТАСС/Денис Соловых

В центральной части Турции зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6. Об этом информирует сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение отметили в 05:52 по UTC (в 08:52 по московскому времени) в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Область является эпицентром сильных подземных толчков в Турции. Очаг находится в глубине 0 километров.

По данным EMSC, за этим землетрясением прошли еще семь афтершоков на территории страны магнитудой от 2,5 до 4,4.

Несколько подземных толчков зафиксировали в Турции 6 февраля. Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в Турции произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В стране ввели общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

В результате разрушительного землетрясения в Турции погибли 6 234 человека, пострадали 37 011.

Эрдоган объявил область происшествия зоной ЧС сроком на три месяца и ввел в ней чрезвычайное положение. Оно будет действовать в 10 провинциях Турции.

Землетрясения магнитудой выше 5 зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля

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