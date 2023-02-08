Пожар в порту Искендерун в Турции потушили

Фото: YouTube/TGRT Haber TV

Пожар в порту Искендерун в Турции полностью потушили. Об этом заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты продолжают остужать территорию порта.

Пожар в турецком порту Искендерун произошел около 17:00 6 февраля в результате землетрясения на юго-востоке страны. Из-за подземных толчков один из контейнеров перевернулся и загорелся.

К утру следующего дня площадь пожара на объекте сильно увеличилась. Отмечалось, что огонь мог распространиться на несколько сотен квадратных метров.

Сначала тушением пожара занимались портовые и муниципальные службы, а позже к ним присоединились вертолеты сухопутных войск и самолеты, принадлежащие ВВС Турции.

В результате землетрясения в республике погибли 8 574 человека, а пострадали 49 133. При этом разрушены оказались около 6 444 зданий.



Пожар произошел в турецком порте Искендерун после землетрясения

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