Пожар в турецком порту Искендерун виден с МКС

Фото: TACC/Serdar Ozsoy/AP

Космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин заявил, что пожар, который произошел в порту Искендерун в Турции после землетрясения, видно из космоса. Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что с МКС можно увидеть дым, поскольку от места пожара тянется черный шлейф.

С огнем пытаются справиться третий день.

Пожар начался в порту после землетрясения 6 февраля. Один из контейнеров перевернулся и загорелся. К борьбе с огнем привлекли портовые и муниципальные службы.

К утру вторника площадь пожара достигала нескольких сотен квадратных метров. Позднее свидетельница происшествия сообщила, что в порту "горит вообще все".

К тушению приступили подразделения турецкого Минобороны. На место прилетели вертолеты сухопутных войск и самолеты.

Пожар произошел в турецком порту Искендерун после землетрясения

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