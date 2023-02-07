Очевидец пожара в турецком Искендеруне рассказала о распространении огня

Фото: телеграм-канал SHOT

Множество контейнеров продолжают гореть в порту турецкого города Искендерун. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудницу технологического колледжа, расположенного недалеко от территории происшествия.

"В небо поднимаются огромные черные клубы дыма. В этом порту горит вообще все. Огонь распространился повсеместно", – поделилась она.

В логистической компании, оказывающей услуги в порту, заявили, что пламя продолжает распространяться. По словам представителя организации, пока что точный масштаб ущерба неизвестен, однако уже сейчас можно сказать, что он очень большой.

Утром в понедельник, 6 февраля, сообщалось, что площадь пожара в Искендеруне может составлять несколько сотен квадратных метров.

Возгорание в порту произошло из-из землетрясения магнитудой 7,7. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

По последним данным, стихийное бедствие унесло 3 432 жизни в Турции и 1 509 жизней в Сирии.

В связи с ЧП президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля. На территории государства и в ее зарубежных диппредставительствах будут опущены национальные флаги.

В память о жертвах в Москве организовали стихийный мемориал. Жители и гости столицы несут цветы к посольству Турции в знак скорби по погибшим.





Большинство разрушенных землетрясением зданий в Турции были построены до 2000 года

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