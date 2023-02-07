09:30Происшествия
Площадь пожара в порту Искендерун на юге Турции значительно увеличилась
Фото: телеграм-канал Baza
Площадь пожара значительно увеличилась в порту Искендерун на юге Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.
"Из центра склада в небо поднимаются клубы черного дыма, виден огонь, периодически происходят взрывы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь возгорания может составлять несколько сотен квадратных метров.
Сильное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Эпицентром землетрясения стал турецкий город Газиантеп, подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны.
Из-за стихийного бедставия в Турции разрушено более 6 000 зданий. Согласно последним данным, число погибших возросло до 2 921 человека.
После землетрясения начался пожар в порту Искендерун. Один из контейнеров загорелся после падения. Тушить возгорание стали портовые и муниципальные службы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране траур, он продлится до 12 февраля включительно. Во время траура в стране и зарубежных представительствах Турции будут опущены государственные флаги.
Россия отправила в помощь Турции более 100 спасателей со специальным оборудованием для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Они будут работать в круглосуточном режиме, используя для поиска пострадавших беспилотники и тренированных собак.
Спасатели также развернут госпиталь, в котором помощь пострадавшим будут оказывать более 40 медицинских работников. Российские спасатели будут работать в одном из самых пострадавших районов Турции – в Кахраманмараше.
Власти Турции заявили об отсутствии угрозы цунами на юго-востоке страны
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