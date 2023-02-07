Площадь пожара в порту Искендерун на юге Турции значительно увеличилась

Фото: телеграм-канал Baza

Площадь пожара значительно увеличилась в порту Искендерун на юге Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

"Из центра склада в небо поднимаются клубы черного дыма, виден огонь, периодически происходят взрывы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания может составлять несколько сотен квадратных метров.

Сильное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Эпицентром землетрясения стал турецкий город Газиантеп, подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны.

Из-за стихийного бедставия в Турции разрушено более 6 000 зданий. Согласно последним данным, число погибших возросло до 2 921 человека.

После землетрясения начался пожар в порту Искендерун. Один из контейнеров загорелся после падения. Тушить возгорание стали портовые и муниципальные службы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране траур, он продлится до 12 февраля включительно. Во время траура в стране и зарубежных представительствах Турции будут опущены государственные флаги.

Россия отправила в помощь Турции более 100 спасателей со специальным оборудованием для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Они будут работать в круглосуточном режиме, используя для поиска пострадавших беспилотники и тренированных собак.

Спасатели также развернут госпиталь, в котором помощь пострадавшим будут оказывать более 40 медицинских работников. Российские спасатели будут работать в одном из самых пострадавших районов Турции – в Кахраманмараше.



Власти Турции заявили об отсутствии угрозы цунами на юго-востоке страны

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!