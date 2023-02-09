Аналитики оценили возможные финансовые потери для Турции в результате землетрясения

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После разрушительного землетрясения в Турции финансовые потери государства составят порядка четырех миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте международного рейтингового агентства Fitch.

"Экономические потери трудно оценить, так как ситуация развивается, но, по всей видимости, они превысят 2 миллиарда долларов США и могут достигнуть 4 миллиардов долларов США и более", – заявили аналитики.

Разрушительное землетрясение произошло в Турции утром в понедельник, 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

По последним данным, бедствие унесло 14 351 жизнь в Турции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В государстве объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Эрдоган назвал область подземных толчков зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Режим будет действовать в 10 провинциях страны.

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