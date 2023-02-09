Землетрясение в Турции не отменит планы по созданию газового хаба – Песков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что землетрясение в Турции не отменит планы по созданию газового хаба.

"Разумеется, сейчас это не может быть приоритетом для Турецкой Республики, мы к этому с пониманием относимся. Соответственно, какая-то сдвижка по времени может быть", – передает ТАСС его слова.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что до ЧП скорость реализации этого проекта была высокой, поэтому его никто не будет отменять.

Также Песков выразил уверенность, что власти Турции справятся с последствиями землетрясения, предоставят местным жителям всю необходимую поддержку и возьмутся за восстановление разрушенных населенных пунктов.

Представитель Кремля добавил, что Россия поможет турецкой стороне, как и другие страны.

"Так же, как они сейчас оказывают помощь в разборе завалов и поиске пострадавших", – резюмировал он.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

По последней информации, погибли 12 873 человека, пострадали 62 937.

В октябре прошлого года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что договорился с Владимиром Путиным о создании международного газового хаба в стране. Через распределительный пункт топливо можно будет поставлять в Европу.

Землетрясение в Турции может повлиять на мировую энергетическую безопасность

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