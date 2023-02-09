Новое землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в центральной части Турции

Фото: РИА Новости

Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в центральной части Турции. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки отметили в 07:18 по UTC (10:18 по московскому времени) в 44 километрах к юго-западу от города Кахраманмараш. Населенный пункт является эпицентром мощного землетрясения в Турции. Очаг находился на глубине 10 километров.

Мощное землетрясение произошло в Турции в понедельник, 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

По последним данным, землетрясение стало причиной 12 873 смертей в государстве.

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