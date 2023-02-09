Жертвами землетрясения в Турции стали 12 873 человека

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

В результате землетрясения в юго-восточной части Турции, по уточненным данным, погибли 12 873 человека, пострадали 62 937. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"По последним данным, число погибших составляет 12 873, раненых – 62 937", – говорится в сводке.

Ранее турецкие власти сообщали о 12 391 жертве.

Сразу несколько сильных землетрясений произошли в Турции ранним утром 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 были зафиксировали в 04:17 по московскому времени. Впоследствии в стране зафиксировали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

В Турции продолжили собирать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!