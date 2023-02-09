Число погибших после землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек

Фото: AP Photo/Khalil Hamra

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 12 391 человека. Об этом со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщает РИА Новости.

Уточняется, что число пострадавших достигло почти 63 тысяч человек.

Несколько землетрясений произошли в Турции ночью 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 были зафиксировали в 04:17 по московскому времени. Впоследствии в стране зафиксировали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что эти землетрясения стали самым разрушительным стихийным бедствием в республике с тех пор, как землетрясение произошло в Эрзинджане в 1939 году.

В Турции был объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля включительно.

Россия для помощи в ликвидации последствий землетрясения послала несколько самолетов со спасателями и врачами. Общая численность сотрудников МЧС России в Турции составляет больше 150 человек.

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