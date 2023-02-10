Еще одну российскую семью обнаружили под завалами в Турции

Фото: МЧС России/ТАСС

Еще одну российскую семью обнаружили под завалами в турецкой провинции Хатай. Для поиска супругов Екатерины Корниниковой и Икмета Фарида, а также их маленькой дочери требуется оборудование и собаки, которых в настоящее время нет.

Как рассказал брат Икмета Фарида, последний раз семья выходила на связь перед землетрясением, а сейчас на месте их дома остались только руины.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

По последним данным, жертвами землетрясений стали 20 213 человек, постралили больше 80 тысяч человек. Пострадавшие есть и среди россиян.

В связи с трагедией в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.



Турецкая полиция задержала главного архитектора жилого комплекса в провинции Хатай

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!