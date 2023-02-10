Власти Турции выделят пострадавшим от землетрясений пособия на аренду жилья на год

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Турецкие власти выделят пострадавшим от землетрясений в республике годовое пособие на аренду жилья. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы окажем помощь гражданам в том, что касается аренды жилья – владельцам квартир выплатим 5 тысяч лир (около 19 504 рублей. – Прим. ред.) в месяц, тем, кто арендовал квартиры, – 2 тысячи лир (около 7 800 рублей. – Прим. ред.)", – приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

Эрдоган сообщил, что в 10 провинциях с одной стороны продолжат разбирать завалы, с другой – строить новое жилье. Он предположил, что восстановление может занять около года.

До этого президент Турции сообщил, что семьям пострадавшим при землетрясениях выплатят по 10 тысяч турецких лир (около 38 тысяч рублей. – Прим. ред.).

Катастрофа произошла на юго-востоке Турции 6 февраля. Землетрясение стало самым разрушительным с 1939 года.

Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия на юго-востоке Турции стали 19 388 человек. В ходе поисковых работ спасателям удалось обнаружить 77 711 раненых.



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