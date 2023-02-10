Число погибших при землетрясении в Турции превысило 19 тысяч

Фото: ТАСС/ABIR SULTAN/EPA

Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 19 388 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Он рассказал, что из-за происшествия ранены 77 711 граждан.

Мощнейшее землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали в 04:17 по московскому времени. После этого произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Под завалами оказалась и российская семья с двумя детьми 4 и 2,5 года. К месту происшествия спустя несколько дней выехали спасатели МЧС РФ.

Первыми удалось найти женщину с одним ребенком. Они не подавали признаков жизни. Позже нашли тела мужчины и ребенка.

В стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Эрдоган также назвал область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.



Москвичи продолжили собирать вещи для пострадавших от землетрясения в посольство Турции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!