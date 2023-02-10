17:22Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 19 тысяч
Фото: ТАСС/ABIR SULTAN/EPA
Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 19 388 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
Он рассказал, что из-за происшествия ранены 77 711 граждан.
Мощнейшее землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали в 04:17 по московскому времени. После этого произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.
Под завалами оказалась и российская семья с двумя детьми 4 и 2,5 года. К месту происшествия спустя несколько дней выехали спасатели МЧС РФ.
Первыми удалось найти женщину с одним ребенком. Они не подавали признаков жизни. Позже нашли тела мужчины и ребенка.
В стране объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Эрдоган также назвал область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.
Москвичи продолжили собирать вещи для пострадавших от землетрясения в посольство Турции
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