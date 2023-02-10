Эксперт допустил рост числа жертв землетрясений в Турции свыше 25 тысяч человек

После разрушительных землетрясений в Турции, которые унесли жизни более 18,9 тысячи человек, местные власти приняли решение хоронить неопознанных жертв стихии в течение 24 часов. Перед этим у погибших берут пробы ДНК на тот случай, если объявятся их родственники. В стране до 12 февраля объявлен общенациональный траур. Рассказываем подробности и разбираемся в масштабах произошедшей катастрофы.



Неопознанные жертвы

Фото: AP Photo/Emrah Gurel

В Турции приняли решение в течение 24 часов хоронить неопознанных жертв землетрясений. Об этом рассказали в местном управлении по чрезвычайным ситуациям (AFAD). К такой мере пришлось прибегнуть из-за того, что в затронутых стихией провинциях могут возникнуть проблемы с хранением тел. Перед этим у погибших возьмут анализ ДНК на случай, если спустя некоторое время объявятся их родственники.





из сообщения управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции В случае с теми, чья личность не может быть установлена или чьи родственники не обнаружены, решено, что целесообразно после ожидания в течение 24 часов делать анализ ДНК, отпечатки пальцев и фотографию, после чего будут проведены похороны в соответствии с религиозными обрядами.

Также сообщается, что в протоколах укажут местонахождение могилы и кто там был захоронен. Крупнейшее стихийное бедствие в Турции с 1939 года произошло ночью 6 февраля на юго-востоке республики в провинции Кахраманмараш. После этого в стране фиксировались повторные толчки разной мощности. По последним данным, жертвами катастрофы стали более 18,9 тысячи человек.

Масштабные разрушения затронули и Сирию. По предварительной информации, в стране погибли более 1,3 тысячи человек. В связи со стихийным бедствием в Турции объявили общенациональный траур до 12 февраля включительно.



"Может быть больше"

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец в беседе с Москвой 24 предположил, что количество жертв землетрясений в Турции может превысить 25 тысяч человек.





Сергей Пулинец геофизик Это вполне возможно. У нас есть примеры Китая, когда 200 тысяч человек погибало. К сожалению, эти бедствия приносят большое количество жертв, если они происходят в густонаселенных районах. 25 тысяч – это еще не предел. Их может быть даже больше.

В качестве примера эксперт провел аналогию с трагедией в армянском Спитаке 1988 года, где в результате землетрясения погибли по меньшей мере 25 тысяч человек.

"Больше всего подходит сравнение о качестве строительства, потому что количество жертв в значительной мере определяется тем, насколько выполняются правила сейсмостойкого строительства. Ни в Спитаке, ни в Турции эти нормы не выполнялись, поэтому дома рассыпались как карточные домики, хороня под собой огромное количество людей", – сказал геофизик.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Турции произошел геологический сдвиг Аравийской плиты примерно на три метра. Об этом заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.

