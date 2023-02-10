Число жертв в Турции после землетрясения возросло до 18 991

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Количество погибших во время мощных подземных толчков в Турции достигло 18 991. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 18 991. 75 523 человека пострадали", – цитирует президента ТАСС.

Землетрясение 6 февраля стало вторым после 1939 года по количеству погибших и степени разрушительности в современной истории государства.

Мощнейшее землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 отметили в 04:17 по московскому времени. После этого произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

В государстве сейчас действует общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Эрдоган также объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.

Среди пострадавших от подземных толчков оказались и россияне. Так, семья из России попала под завалы в городе Хатай. Сейчас проходят поиски Ирины Эрйетли, ее мужа Аталая, а также их сыновей, которым 4 и 2,5 года. Также были обнаружены ребенок и женщина без признаков жизни.

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