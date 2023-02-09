Фото: mchs.gov.ru

Муж и дочь погибшей в Турции россиянки выжили после землетрясения. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее стало известно, что в турецкой провинции Адыяман в результате землетрясения погибла уроженка Нижневартовска. Ее сестра рассказала о спасении супруга погибшей и ее четырехлетней дочки. Спасатели смогли вытащить их из-под завалов.

Она сообщила, что в настоящее время решается вопрос с транспортировкой. Однако женщина призналась, что не знает, в каком состоянии находятся мужчина и ребенок.

"Чувствуют себя нормально. (Травмы. – Прим. ред.), возможно, есть, мы не знаем. Пока еще не до того, занимаемся сестрой", – сказала она.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

По последней информации, погибли 16 170 человек, пострадали 64 194.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Режим ЧС будет действовать в 10 провинциях Турции.



Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 16 170

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