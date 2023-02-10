Двух россиян без признаков жизни обнаружили в турецком Хатае

Фото: МЧС России

Двух граждан России – женщину и ребенка – обнаружили в турецком Хатае после землетрясения. Они не подают признаков жизни, заявили в МЧС.

"В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни", – цитирует спасателей РИА Новости.

В ведомстве заявили, что мероприятия по поиску остальных членов семьи продолжаются.

Ранее сообщалось, что семья из России оказалась под завалами после землетрясения в Турции. В городе Хатай начали поиски Ирины Эрйетли, ее мужа Аталая, а также их сыновей, которым 4 и 2,5 года.

Мощнейшее за последние годы землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 отметили в 04:17 по московскому времени. После этого произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В государстве сейчас действует общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. По последним данным, жертвами бедствия стали 18 342 человека в Турции. Среди пострадавших оказались 74 242 жителя.

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