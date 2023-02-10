Тело еще одного россиянина обнаружили в турецком Хатае

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Тело еще одного россиянина обнаружили на месте рухнувшего дома в Хатае в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ.

"В ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка", – говорится в сообщении.

Как ранее в МЧС сообщили, что обнаруженные ребенок и женщина не подавали признаков жизни. Тела россиян нашли в ходе поисково-спасательных работ на месте завалов.

Согласно последним данным, произошедшее 6 февраля землетрясение на юго-воcтоке Турции унесло жизни 18 342 людей. Пострадали в результате природной катастрофы 74 242 человека, которые в момент трагедии находились в стране.

По данным аналитиков, ущерб от землетрясения в Турции может оцениваться более чем в 4 миллиарда долларов.

Координатор одной из крупнейших турецких гуманитарных организаций IHH в провинции Хатай Биляль Кайя рассказал, что только в Искендеруне было разрушено 200 построек. На восстановление страны после происшествия могут потребоваться долгие месяцы.



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