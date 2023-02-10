Число жертв в Турции после землетрясения превысило 18 тысяч

Фото: АР/Kamran Jebreili

Количество умерших во время мощных подземных толчков в Турции достигло 18 342. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям.

"По последним данным, 18 342 наших гражданина погибли, 74 242 человека пострадали. Из регионов бедствия эвакуированы 75 780 человек", – говорится в сообщении.

Сильное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 отметили в 04:17 по московскому времени. После этого произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. В государстве сейчас действует общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Эрдоган также объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Особый режим будет действовать в 10 провинциях Турции.

Бедствие настигло в том числе и территорию Сирии. Так, землетрясение унесло в стране 1 347 жизней.

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