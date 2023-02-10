Близкие рассказали о погибших при землетрясении в Турции россиянах

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Погибшие в Турции россияне были женаты 5–6 лет, мужчина был турком, но давно жил и работал в России. Об этом MK.ru рассказал друг семьи Харун.

По его словам, мужчина работал инженером в строительной компании.

Он рассказал, что все время с 6 февраля был на связи с семьей погибшего. Харун добавил, что у друга было много родственников: родители, тети и дяди, братья и сестры.

"Все эти дни они по очереди дежурили около разрушенного дома и молились. В четверг спасатели сказали, что голоса под завалами больше не раздаются. Но надежда все равно была", – уточнил мужчина.

Он рассказал, что утром в пятницу, 10 февраля, родным сообщили, что тела россиян достали из-под завалов. Харун добавил, что подробностей не знает, а спросить у близких не может, потому что "сейчас люди не в себе".

Коллега погибшего назвал мужчину профессионалом своего дела и добрым парнем, который всегда улыбался. Он отметил, что не видел его в плохом настроении.

"Мы несколько раз сидели с ним во время обеда, пили чай. Он показывал фотографии новорожденного ребенка, много рассказывал про детей", – вспомнил мужчина.

По его словам, погибший был заботливым отцом и мечтал о большой семье.

Матери и отцу мужчины удалось выбраться из-под завалов, они находятся в больнице. При этом родителям женщины друзья боялись говорить, что она находится под завалами, так как была надежда, что семью спасут.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Спустя два дня после происшествия стало известно, что под завалами в одном из турецких городов может находиться семья россиян. Близкие тогда рассказали, что родители с двумя маленькими детьми отправились в Хатай к родственникам, а в момент землетрясения находились в доме.

Сообщалось, что россиянка, ее муж и дети 4 и 2,5 года жили на первом этаже дома почти в центре города. Однако спасатели долгое время якобы не могли попасть к месту происшествия.

Российским спасателям удалось определить место нахождения граждан РФ лишь 9 февраля. Первыми удалось найти женщину с одним ребенком. Они не подавали признаков жизни. Позже нашли тела мужчины и еще одного ребенка.

В общей сложности в результате землетрясения в Турции погибли 19 388 человек, а пострадали 77 711 граждан.



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