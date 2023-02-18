Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642

Фото: ТАСС/EPA/SEDAT SUNA

Глава турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер рассказал, что количество погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 40 642.

"К сожалению, растет число погибших, на данный момент оно составляет 40 642 человека", – сказал он.

Мощные землетрясения произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.

17 февраля вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что спасательные работы продолжаются на месте менее 200 разрушенных зданий. Он отметил, что там еще могут находиться граждане.



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