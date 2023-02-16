На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-востоке Турции, в районе провинции Хатай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Очаг землетрясения находился в 5 километрах от турецкого побережья, на глубине порядка 10 километров в Средиземном море. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях зданий пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что количество жертв при землетрясениях в Турции выросло до 36 187 человек. Кроме того, число пострадавших достигло 108 068 человек.

Серия мощных землетрясений произошла 6 февраля этого года на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о спасении 8 тысяч человек, которые находились под завалами в результате землетрясения. Тем не менее он добавил, что число погибших растет по мере нахождения тел под обломками.



Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецком Хатае

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