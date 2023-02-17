В Турции сообщили, что работы продолжаются на месте менее 200 разрушенных домов

Фото: EPA/ТАСС/MARTIN DIVISEK

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что спасательные работы продолжаются на месте менее 200 разрушенных зданий.

"На данный момент количество участков, где разрушены дома и где продолжаются поисково-спасательные работы, составляет менее 200. Это во всех 10 провинциях, пострадавших от землетрясений", – передает ТАСС его слова.

Он отметил, что там еще могут находиться граждане.

Кроме того, удалось провести инспекцию на 597 тысячах объектов, из которых 75 тысяч – повреждены или полностью разрушены.

Ряд мощных землетрясений произошел 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.

Турецкий лидер заявил, что разрушенные здания восстановят за год.

Кроме того, Эрдоган рассказал о спасении после землетрясений восьми тысяч человек, которые находились под завалами. Однако он отметил, что число погибших растет по мере нахождения тел под обломками.



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