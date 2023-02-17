Ученый предупредил о риске разрушительного землетрясения в Стамбуле в ближайшие 7 лет

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В турецком Стамбуле может произойти разрушительное землетрясение в ближайшие семь лет. Об этом газете Hürriyet заявил ученый Наджи Герюр.

"Ситуация в Стамбуле совсем нехорошая. Как я три дня назад написал, что все мы беспокоимся о Кахраманмараше, но сейчас я беспокоюсь о Стамбуле. Все научные исследования показывают, что время Стамбула приближается. Ранее говорилось, что землетрясение ожидается примерно через 30 лет, и поскольку уже прошло 23 года, я бы хотел сказать, что оно очень близко", – отметил он.

Эксперт полагает, что магнитуда землетрясения в Стамбуле может составить 7,5. По его словам, ущерб от возможного природного катаклизма в Стамбуле будет больше, чем в Кахраманмараше.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года. Кроме того, в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. Количество жертв землетрясений в Турции достигло 38 044 человек.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,1 на юго-востоке Турции, в районе провинции Хатай. Очаг землетрясения находился в 5 километрах от турецкого побережья, на глубине порядка 10 километров в Средиземном море.



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