00:30Происшествия
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тысяч человек
Фото: МЧС России
Количество жертв землетрясений в Турции достигло 38 044 человека. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Уточняется, что с самого первого землетрясения в Турции произошло еще более 4,7 тысячи повторных подземных толчков.
По данным AFAD, в данный момент в государстве работают в общей сложности более 29 тысяч поисково-спасательных сотрудников.
Ранее было известно о 36 187 погибших после мощных землетрясений в Турции. Кроме того, зарегистрировано 108 068 раненых.
Еще одно землетрясение произошло вечером 16 февраля на юго-востоке Турции, в районе провинции Хатай. Очаг землетрясения находился в 5 километрах от турецкого побережья, на глубине порядка 10 километров в Средиземном море.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецком Хатае
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