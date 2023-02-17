Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тысяч человек

Фото: МЧС России

Количество жертв землетрясений в Турции достигло 38 044 человека. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Уточняется, что с самого первого землетрясения в Турции произошло еще более 4,7 тысячи повторных подземных толчков.

По данным AFAD, в данный момент в государстве работают в общей сложности более 29 тысяч поисково-спасательных сотрудников.

Ранее было известно о 36 187 погибших после мощных землетрясений в Турции. Кроме того, зарегистрировано 108 068 раненых.

Еще одно землетрясение произошло вечером 16 февраля на юго-востоке Турции, в районе провинции Хатай. Очаг землетрясения находился в 5 километрах от турецкого побережья, на глубине порядка 10 километров в Средиземном море.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецком Хатае

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