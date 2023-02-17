Эксперт оценил возможность продержаться под завалами без воды

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Каждый день в Турции, где случились землетрясения, после продолжительного количества времени под завалами находят выживших. Заслуженный врач России, военный хирург Леонид Борисенко рассказал Пятому каналу, можно ли пробыть в подобных условиях без воды.

Он уточнил, что научные подтверждения этому отсутствуют. По словам специалиста, без воды человек способен находиться 72 часа.

"Я знаю только два случая после землетрясения в Ереване, когда более трех суток люди находились под завалами. Но в одном случае человек находился в ванной, когда началось землетрясение, хоть грязную, но человек пил воду. А второй случай – человек после землетрясения находился между плитами. Это было в декабре, холодный воздух поступал в теплое пространство между плитами, образовывалась роса, и человек слизывал ее", – вспомнил врач.

Он подчеркнул, что необходимы настоящие доказательства, а не информация прессы об отсутствии у людей под завалами воды.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Кроме того, в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. Количество жертв землетрясений в Турции достигло 38 044 человек.

Ранее ученый Наджи Герюр заявил, что в турецком Стамбуле может произойти разрушительное землетрясение в ближайшие семь лет. Эксперт полагает, что магнитуда землетрясения в Стамбуле может составить 7,5. По его словам, ущерб от возможного природного катаклизма в Стамбуле будет больше.



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