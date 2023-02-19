Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тыс человек

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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Число погибших на данный момент составляет 41 020 человек", – отметили в сообщении.

Мощные землетрясения произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.

Позже президент Турции рассказал о спасении после землетрясений 8 тысяч человек, которые находились под завалами. Однако он отметил, что число погибших растет по мере нахождения тел под обломками.

Ранее сообщалось, что в результате стихийного бедствия погибли 40 689 человек.



Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции 18 февраля

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