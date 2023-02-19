Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Число жертв при землетрясениях в Турции выросло до 40 689 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера.

"К сожалению, растет число погибших, на данный момент составляет 40 689 человек", – сказал Сезер.

По словам главы ведомства, в большей части регионов страны, которые были затронуты землетрясениями уже закончились поисково-спасательные работы.

Мощные землетрясения произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.

Президент Турции рассказал о спасении после землетрясений 8 тысяч человек, которые находились под завалами. Однако он отметил, что число погибших растет по мере нахождения тел под обломками.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 40 642.



Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции 18 февраля

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