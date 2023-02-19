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19 февраля, 22:40

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Японии

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

"Эпицентр стихии находился в 9 километрах от города Обихиро (население около 173 тысяч человек. – Прим. ред.)", – отмечается в сообщении.

Как уточнили в центре, очаг подземных толчков находился на глубине 112 километров.

Кроме того, о пострадавших и разрушениях не поступала информация. Также специалисты не объявляли об угрозе цунами.

Ранее сообщалось, что очередное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу, 18 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш.

Эпицентр подземных толчков находился в 54 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш.

Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции 18 февраля

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