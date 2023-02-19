19 февраля, 22:40Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Японии
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
"Эпицентр стихии находился в 9 километрах от города Обихиро (население около 173 тысяч человек. – Прим. ред.)", – отмечается в сообщении.
Как уточнили в центре, очаг подземных толчков находился на глубине 112 километров.
Кроме того, о пострадавших и разрушениях не поступала информация. Также специалисты не объявляли об угрозе цунами.
Ранее сообщалось, что очередное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу, 18 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш.
Эпицентр подземных толчков находился в 54 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш.
Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции 18 февраля
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