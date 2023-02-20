Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Турции и Сирии

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Очередное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения пришелся на территорию, расположенную в девяти километрах от турецкого города Антакья и в 75 километрах – от города Латакия в Сирии. Глубина его залегания составила два километра.

Отмечается, что толчок был зафиксирован в 20:04 по московскому времени. Он ощущался не только в Турции и Сирии, но и в Ливане, Израиле и на Кипре.

Между тем в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции утверждают, что магнитуда землетрясения составила 6,4. Кроме того, по данным ведомства, за ним в пределах 20 минут последовал еще один толчок магнитудой уже 5,8.

Как отмечает телеканал CNN Turk, землетрясение ощущалось и в провинции Хатай в Турции, которую в понедельник, 20 февраля, посетил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Оно привело к разрушениям в регионе.

Сирийские СМИ также сообщают о разрушениях и пострадавших в городах Эль-Баб и Харим.

Несколько мощных землетрясений произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Эрдоган объявил это ЧП самым сильным стихийным бедствием с 1939 года.

Согласно последним данным, жертвами разгула стихии стали 41 156 человек.



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