Землетрясение произошло в центральной части Турции

Фото: depositphotos/vchalup2

Новое землетрясение произошло в Турции, подземные толчки были зафиксированы в центральной части страны. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, магнитуда землетрясения достигала 4,4 балла. Его очаг залегал на глубине 7 километров.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков пришелся на район города Кайсери вблизи горнолыжного курорта "Эрджиес". Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Накануне в турецкой провинции Малатья на востоке страны зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла. Очаг располагался в уезде Ешильюрт. В результате природного катаклизма погибли по меньшей мере два человека.

Власти Турции ранее заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях, которые произошли на юго-востоке страны. В стране началось возведение 855 жилых помещений.



Новости часа: дело о нарушении безопасности завели после посадки вертолета под Мурманском

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!