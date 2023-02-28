19:07Происшествия
Землетрясение произошло в центральной части Турции
Фото: depositphotos/vchalup2
Новое землетрясение произошло в Турции, подземные толчки были зафиксированы в центральной части страны. Об этом сообщает ТАСС.
По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, магнитуда землетрясения достигала 4,4 балла. Его очаг залегал на глубине 7 километров.
Уточняется, что эпицентр подземных толчков пришелся на район города Кайсери вблизи горнолыжного курорта "Эрджиес". Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Накануне в турецкой провинции Малатья на востоке страны зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла. Очаг располагался в уезде Ешильюрт. В результате природного катаклизма погибли по меньшей мере два человека.
Власти Турции ранее заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях, которые произошли на юго-востоке страны. В стране началось возведение 855 жилых помещений.
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