10:52Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в турецкой Малатье выросло до двух
Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK
Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказало, что количество погибших в результате землетрясения в Малатье увеличилось до двух.
Пострадали 140 граждан, из которых 12 находятся в тяжелом состоянии.
27 февраля в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки зафиксировали в провинции Малатья на востоке страны.
Сейсмологи отметили, что очаг землетрясения располагался в уезде Ешильюрт. Эпицентр толчков залегал на глубине 6,9 километра.
Власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях, которые произошли на юго-востоке страны. В стране началось возведение 855 жилых помещений. Они будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".
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