Толчки у берегов Крыма объяснили возможной реакцией на землетрясение в Турции

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (КРЦ) Татьяна Горелова объяснила, с чем связаны небольшие толчки у берегов полуострова, передает ТАСС.

"Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе. Сохраняем спокойствие, проверяем всю информацию", – заявила эксперт.

Горелова предупредила, что аналитические прогнозы последуют только после проверки данных всей сети, однако добавила, что "ничего предвещающего что-то страшное не зафиксировано".

По словам специалиста, сила землетрясения составила 3,1 балла. Эпицентр подземных толчков находился в море, примерно в 39 километрах к югу от Ялты. При этом повторные колебания зафиксированы не были, однако с полной уверенностью утверждать, что их не будет позже, в КРЦ не могут.

Вместе с тем, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил "Газете.ру", что зафиксированные на Южном берегу Крыма подземные толчки не имеют отношения к землетрясениям в Турции. Он также добавил, что по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра магнитуда колебаний составила 4,4 балла.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что у Южного берега полуострова произошло землетрясение магнитудой до 3 баллов. Информация о подземных толчках поступила на дежурную Алуштинскую сейсмическую станцию.

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