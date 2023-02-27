Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Киргизии, его почувствовали жители Алма-Аты

Фото: depositphotos/vchalup2

На территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,9, а спустя 2 часа – еще одно, с магнитудой 5,6. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям сообщает ТАСС.

Первое землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в 00:42 по московскому времени в 279 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Его очаг залегал на глубине 15 километров. В Алма-Ате жители ощутили толчки силой 2 балла.

В 02:58 по московскому времени специалисты зарегистрировали еще одно землетрясение магнитудой 5,6 в 278 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг второго землетрясения находился на глубине 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье, 26 февраля, в акватории Тихого океана у Курильских островов. Тогда подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в райцентре Южно-Курильск на Кунашире. Пострадавших и разрушений не было, угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Курильских островов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!