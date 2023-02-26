Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Курил

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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в акватории Тихого океана у Курильских островов. Об этом со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.

"Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано 26 февраля в 0:27 (16:27 мск субботы). Эпицентр располагался в 102 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир", – заявила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.

Она уточнила, что очаг землетрясения находился на глубине 63 километра. По ее словам, подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в райцентре Южно-Курильск на Кунашире. Кроме того, жители села Малокурильское на острове Шикотан могли ощутить толчки силой до 3 баллов.

Сведения о разрушениях или пострадавших не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана у южных берегов Камчатского полуострова. По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского, пострадавших и разрушений не наблюдалось.

До этого сообщалось, что на курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла на высоту 4 километра. Пепловый шлейф распространился по восточному направлению на расстояние до 5 километров.

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