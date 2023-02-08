Выброс пепла зафиксировали на курильском вулкане Эбеко

Фото: телеграм-канал "ЧП Сахалин"

Пепловый выброс на высоту 4 километра над уровнем моря заметили над курильским вулканом Эбеко. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России по Сахалинской области.

Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН. Пепловый шлейф распространился по восточному направлению на расстояние до 5 километров.

Согласно данным спасателей, в Северо-Курильске пеплопад не зафиксировали. Характерного запаха сероводорода там не ощущается, жалоб от местных жителей не поступало. По словам представителей МЧС, угрозы жизни выброс не представляет.

Действующий вулкан высотой 1 156 метров находится на острове Парамушир. Геологическое образование расположено в 6 километрах от Северо-Курильска.

До этого пепловый выброс на высоту 3 километра был отмечен 28 января. Пеплопад в городе Северо-Курильск не наблюдался. В населенном пункте также отсутствовал запах сероводорода.

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