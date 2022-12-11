В Гватемале проснулся вулкан Фуэго, который 4,5 года назад погубил несколько сотен человек. Специалисты предупредили о возможных сильных взрывах и нарастающей опасности для ближайших поселков.

По сообщению Национального института сейсмологии, извергающая активность вулкана растет, поток лавы все длиннее. Пепел из кратера достигает высоты пять километров над уровнем моря и рассеивается на расстоянии шести километров от кратера. Фуэго считается самым активным вулканом в Центральной Америке. Самое мощное извержение в 2018 году затронуло более полутора миллионов человек. Вулкан извергался и в прошлом году, но тогда обошлось без жертв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

