США не считают Россию причастной к скоплению нефтетанкеров у берегов Турции

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США не считают Россию причастной к возникновению затора из нефтяных танкеров, который образовался в турецких водах, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море", – приводит ее слова РИА Новости.

Министр финансов США также заявила, что Турция поддерживает интересы Вашингтона в сохранении хорошо снабжаемого рынка нефти.

5 декабря СМИ сообщили о заторе из танкеров, который образовался у берегов Турции. Причиной стало решение об установлении ценового потолка на российскую нефть. Тогда прохода в турецкие воды ожидали 19 судов.

Ранее сообщалось, что Турция не будет пропускать в проливы танкеры без страховых документов. С таким заявлением выступил Минтранс Турции.

Затор из нефтяных танкеров РФ сформировался у турецких берегов

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