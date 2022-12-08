19:22Экономика
Турция не будет пропускать в проливы танкеры без страховых документов
Фото: depositphotos/PantherMediaSeller
Правительство Турции для пропуска нефтяных танкеров в проливы продолжит требовать у них страховые документы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ГУ по морским делам Минтранса Турции.
"Суда, не имеющие страховых документов, не будут пропускаться", – говорится в сообщении.
5 декабря СМИ сообщили о заторе из танкеров, который образовался у берегов Турции. Причиной стало решение об установлении ценового потолка на российскую нефть. Тогда прохода в турецкие воды ожидали 19 судов.
Ранее в Босфоре было ограничено движение судов из-за аварии сухогруза, направлявшегося в РФ. У него сломался двигатель. Позже движение судов восстановили.
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