В Турции заявили об обнаружении мины в Черном море у границы с Болгарией

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Турецкие военные заявили об обнаружении еще одной корабельной мины в Черном море недалеко от границы с Болгарией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

"Утром 28 марта 2022 года у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря. – Прим. ред.), недалеко от границы с Болгарией, была обнаружена мина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту были направлены группы подводной обороны, которые приступили к работам по нейтрализации мины.

Ранее турецкие военные сообщали об обнаружении двух морских мин в проливе Босфор. Одна из них оказалась снарядом старого образца. В связи с проведением работ по обезвреживанию мин пролив на некоторое время был закрыт.