Движение судов в Босфорском проливе восстановили

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Движение судов в Босфорском проливе, закрытое из-за аварии сухогруза, восстановлено, передает агентство Anadolu Ajansı.

Судно Annita было отбуксировано в Бююкдере силами Главного управления береговой безопасности. После буксировки судоходство в Босфоре было открыто.

Ранее сообщалось, что движение в проливе Босфор было приостановлено в связи с поломкой двигателя у следующего через него сухогруза, который направлялся в Россию. Судно Annita следовало из турецкого порта Тузла в российский Кавказ.

Отмечается, что по просьбе капитана корабля к нему были направлены два буксира и катер с лоцманом.

До этого сообщалось, что 124-метровый танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного груза сел на мель в устье Эльбы. ЧП произошло у города Куксхафен в Нижней Саксонии. Никто из 22 членов экипажа не пострадал.

Причиной аварии стала техническая неисправность судна. Oriental Nadeshiko шел под флагом Панамы из района Штаде в испанскую Таррагону. Танкер вез гидравлическую жидкость, консерванты и растворители.

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