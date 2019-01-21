Танкер с опасным горючим грузом сел на мель в Германии

Танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного горючего груза сел на мель в устье Эльбы в ночь на 21 января. ЧП произошло у города Куксхафен в Нижней Саксонии, передает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.
Как уточнили в аварийном командовании Куксхафена, точная причина аварии пока не известна. Сам танкер не получил видимых повреждений, никто из 22 членов экипажа не пострадал. Речная полиция приступила к расследованию инцидента.
По предварительной версии, авария могла произойти из-за технической неисправности судна. После того, как из танкера с помощью насосов откачают балластную воду, аварийные службы предпримут первые попытки снять его с мели. На месте работают шесть буксиров, лоцмейстерское судно и спасатели, сообщает NDR.
Уточняется, что 124-метровый танкер Oriental Nadeshiko шел под флагом Панамы из района Штаде в испанскую Таррагону. По данным телерадиокомпании, судно везет опасные легковоспламеняющиеся грузы: гидравлическую жидкость, консерванты и растворители.
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