Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза

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Движение в проливе Босфоре было приостановлено, сообщило ТАСС управление береговой охраны Турции.

Там добавили, что ограничение связано с поломкой двигателя у следующего через него сухогруза, который направляется в Россию. Судно Annita следовало из турецкого порта Тузла в российский Кавказ.

Отмечается, что по просьбе капитана корабля к нему направлены два буксира и катер с лоцманом.

Ранее сообщалось, что 124-метровый танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного груза сел на мель в устье Эльбы. ЧП произошло у города Куксхафен в Нижней Саксонии. Никто из 22 членов экипажа не пострадал.

Причиной аварии стала техническая неисправность судна. Oriental Nadeshiko шел под флагом Панамы из района Штаде в испанскую Таррагону. Танкер вез гидравлическую жидкость, консерванты и растворители.

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