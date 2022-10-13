13 октября, 23:32Происшествия
Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза
Фото: depositphotos/Asteri
Движение в проливе Босфоре было приостановлено, сообщило ТАСС управление береговой охраны Турции.
Там добавили, что ограничение связано с поломкой двигателя у следующего через него сухогруза, который направляется в Россию. Судно Annita следовало из турецкого порта Тузла в российский Кавказ.
Отмечается, что по просьбе капитана корабля к нему направлены два буксира и катер с лоцманом.
Ранее сообщалось, что 124-метровый танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного груза сел на мель в устье Эльбы. ЧП произошло у города Куксхафен в Нижней Саксонии. Никто из 22 членов экипажа не пострадал.
Причиной аварии стала техническая неисправность судна. Oriental Nadeshiko шел под флагом Панамы из района Штаде в испанскую Таррагону. Танкер вез гидравлическую жидкость, консерванты и растворители.
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