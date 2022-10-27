Босфорский пролив временно закрыли для движения судов

Фото: YouTube/Stakhiy

Пролив Босфор временно закрыли для судоходства в связи с сильным туманом. Об этом сообщает телеканал ТРТ.

По информации управления береговой охраны, поводом для такого решения стал сильный туман. Видимость в Босфоре и Мраморном море не превышает 500 метров.

Предварительно сообщается, что движение будет восстановлено в 09:00 по местному времени (совпадает с московским).

13 октября движение в Босфорском проливе также приостанавливали, но в связи с поломкой двигателя у следующего через него сухогруза. Судно направлялось в Россию. Восстановить движение удалось на следующий день.

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