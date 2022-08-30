Эксперт объяснил решение Турции увеличить стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы

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Турция своими решениями, в том числе повышением стоимости прохода морских судов через проливы Босфор и Дарданеллы, с каждым шагом поднимается вверх по ступеням к вершинам если не мирового лидера, то регионального центра, диктующего свои условия. Об этом радио КП рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что решение Турции сыграет "нам на руку".

"(Турция. – Прим. ред.) увидела, что ситуация сложная и двигаться все равно надо, почему бы не прикрыться маяками, медсестрами, которые будут помогать этим морякам в случае, если они будут тонуть, все очень здорово", – сказал финансист.

Беляев объяснил, откуда берется доход в 40 миллионов долларов. Он пояснил, что приблизительно в год через пролив проходит около 40 тысяч судов. При этом каждый проход стоит около 1 000 долларов.

"Правда, из этих 40 тысяч торговые суда, которые грузы провозят, это всего 26–27 тысяч. И очень важно то, что приблизительно от 8 до 10 тысяч приходится на те суда, которые в разряд подпадают перевозчиков химической продукции, танкеров, нефтевозов, газовозов. Это действительно важное бутылочное горлышко, которое связывает Азию и Европу", – пояснил Беляев.

При этом он добавил, что есть и другие пути для перевозчиков, однако с точки зрения логистики они менее выгодны. Аналитик отметил, что 5 тысяч долларов не являются существенными деньгами для судоходной компании.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что с октября страна может увеличить сборы за проходы торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. По данным издания, подобная мера позволит стране увеличить доходы с 40 до 200 миллионов долларов в год. Повышение сборов допускается конвенцией Монтре от 1936 года. Они могут быть взяты за маяк, медицинские услуги и эвакуацию торговых судов.

