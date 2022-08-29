Турция повысит сборы за проходы через проливы – СМИ

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Турция с октября может увеличить сборы за проходы торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Стоимость может увеличиться в пять раз, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным издания, подобная мера позволит стране увеличить доходы с 40 до 200 миллионов долларов в год. Повышение сборов допускается конвенцией Монтре от 1936 года. Они могут быть взяты за маяк, медицинские услуги и эвакуацию торговых судов.

В материале турецкой газеты сообщается, что отход от прежней системы 1983 года позволил Турции устранить "несправедливость". В момент подписания конвенции стоимость сборов ограничивалась 0,80 доллара. Позже из-за инфляции сборы свелись к минимуму. Это и стало причиной повышения сборов в пять раз, до 4 долларов.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отмене военных учений НАТО из-за положений конвенции Монтре о недопуске военных кораблей в Черное море. По его словам, это обусловлено необходимостью оставить открытым воздушное пространство. Глава МИД Турции добавил, что учения отложили.

До этого сообщалось, что в проливе Дарданеллы произошло столкновение следующего из РФ в Грецию танкера с катером. Об этом стало известно после заявления береговой охраны Турции. На место происшествия были направлены экстренные службы.