В проливе Дарданеллы произошло столкновения следующего из РФ в Грецию танкера с катером

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Следующий из России в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы, сообщила береговая охрана Турции.

"Наш буксир TÜRKELİ и катер KEGM-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера KARAKUZ, следовавшего из России в Грецию, и катера с двумя людьми внутри", – говорится в сообщении службы в Twitter.

Ранее сообщалось, что у берегов Туниса потерпела крушение лодка, на борту которой были нелегальные мигранты. Погибли порядка 20 человек. По предварительным данным, большинство находившихся на лодке людей были выходцами из Сирии.

До этого 18 человек стали жертвами крушения лодки в Нигерии. Инцидент произошел в штате Баучи в западной части страны.